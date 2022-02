Acudió a cesárea en el IMSS y termina muerta, además entregan su cuerpo sin órganos

En la información proporcionada por los médicos del IMSS, argumentaron que tras realizarle la autopsia establecieron como causa de muerte un choque hipovolémico hemorrágico. Por ello, la familia de la joven acudió a la Fiscalía de Baja California para ordenarle al Servicio Médico Forense que les entregara el cuerpo.

No obstante, al recibirlo, la familia se percató que éste no coincidía con las características de Keren. Según reveló Ana María Vallejo, hermana de la fallecida, acudió a reclamarle a la clínica sobre que ese no era el cuerpo de su familiar, por lo que exigían su entrega.

