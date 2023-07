Acusa AMLO a la Corte de brindar impunidad al fiscal de Morelos

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dar impunidad al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, a quien se le solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Carmona Gándara tiene abiertas investigaciones por la posible comisión de delitos contra la procuración y administración de justicia, previstos en el Código Penal del estado de Morelos.

López Obrador aseveró que, aunque los tres poderes federales gozan de independencia, no se quedará callado cuando considere que se han cometidos actos de corrupción.

Añadió que fue mucha casualidad que cuando la FGR solicita la orden de aprehensión en contra del fiscal, la Corte se adelanta para brindarle protección federal con el argumento de que tiene fuero.

“Como tiene influencias en el poder judicial, (el miercoles) desempolvaron un expediente que llevaba como año y medio en el archivo, y los ministros, la mayoría, le dan impunidad, resolviendo de que solamente puede ser juzgado si lo decide el Poder Legislativo mediante un desafuero porque se trata presuntamente de delitos federales cuando no solo son delitos federales, hay delitos del Estado.

“Cuando ya la Fiscalía solicitó orden de aprehensión inmediatamente se adelantan los ministros a protegerlo ¿Cómo es eso? ¿Nos vamos a quedar callados?... Ayer sacaron, adelantándose, a decir que no se puede juzgarlo si no es con juicio político porque se trata de un delito federal. Entonces, hay mucha casualidad”, refirió el ejecutivo federal.