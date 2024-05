Acusa Jueza que fue advertida de ser exhibida por AMLO por caso Zaldívar

La Jueza Sandra Leticia Robledo Magaña aseguró que hubo presiones por sus decisiones judiciales y que fue advertida de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador la exhibiría en conferencias mañaneras si no modificaba sus criterios.

En entrevista con Grupo REFORMA, Robledo reveló las presiones en nombre de AMLO, del Ministro Arturo Zaldívar, entonces titular de la Corte, y de la Sedena, ya que le exigían resolver a favor del Ejército para que le fuera adjudicada la propiedad del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, que disputaban con un prestanombres del ex Gobernador Javier Duarte.

TE PUEDE INTERESAR: Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, es gravemente herido tras ser baleado y es llevado a un hospital

“Lo que nos urge es que se pueda ya usar el bien, ya tienen material adentro, ya están trabajando. No se puede parar por una simple decisión de usted”, dice que le espetó Carlos Alpízar Salazar, en el piso 14 de la sede de la Judicatura, donde era secretario general.

“Me decía que el señor Zaldívar estaba muy preocupado y el Presidente López muy molesto, al igual que el General, porque ya había puesto al Ejército en posesión de ese bien, pero no podía continuar las obras. No sé qué obras”, agregó en la entrevista.

La Jueza Robledo Magaña fue quien concedió la suspensión definitiva que congeló durante meses la declaratoria de abandono del predio a favor de la Federación y la transferencia del 66 por ciento de su extensión a la Sedena.

Incluso, Alpízar le dijo que querían evitar que AMLO la exhibiera en su mañanera.

“En la tercera o cuarta vez que me dijo que tenía que ser sensible, me dio algo de risa y le dije: Disculpe, pero tengo años en materia penal y en materia penal la palabra sensibilizar puede tener unas connotaciones. Podría yo decir: ¿A qué hora van a sacar los toques eléctricos, el tehuacanazo, la bolsa de plástico?”, refirió Robledo, quien a finales de abril acudió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para fundamentar su reclamo en el marco de la investigación contra Zaldívar y sus operadores, por supuestas presiones a impartidores de justicia.

Conforme a su versión, ella siempre se negó a las exigencias de Alpízar.

Primero le explicó que no era una decisión personal, sino conforme a derecho porque existía jurisprudencia.

Luego, le mencionó que no le correspondía resolver el amparo porque el inmueble estaba en el Edomex y ella iba a declararse incompetente para remitir el caso a un Juez del Distrito de Toluca.

“Le cambió la cara al señor. '¿A dónde se va?', 'A Toluca'. Había una persona con él, hombre, y le dice (Alpízar) '¿a quién tenemos en Toluca?' Le contesta en voz baja. No escuché. Dice: 'ah, no hay problema, allá lo arreglamos'”.

En 2022, el Juez Eutimio Ordóñez emitió el fallo en los términos que Alpízar exigía y lo mismo hizo, en abril de 2023, un Tribunal que resolvió en definitiva la impugnación de Moisés Mansur, los prestanombres de Duarte.

Ahora, señaló la Jueza, me preocupa que Zaldívar tenga algún cargo importante si gana Claudia Sheinbaum.

“Va a estar de un rabioso terrible. A todos los que estamos aquí nos va a preocupar y más a los que estamos hablando”, dijo. 'Es inverosímil', asegura AlpízarConsultado sobre las afirmaciones de la Jueza Sandra Leticia Robledo, el ex secretario técnico del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpízar. , las tachó de “inverosímiles”.

Alpízar se desempeña ahora como titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en Gobernación.

La Jueza Robledo acusó a Alpízar de ejercer presiones para que cambiara sus decisiones sobre la adjudicación a Sedena de un bien de un prestanombres del ex Gobernador Javier Duarte.

“Es absolutamente falso y es inverosímil que se le haya presionado cuando ella se declaró incompetente y no resolvió el caso”, dijo Alpízar a REFORMA.

Efectivamente, Robledo ya no vio el asunto que fue turnado a un Juez en el Estado de México que resolvió a favor de la Sedena.

Alpízar aseguró en su respuesta: “Nunca traté ese tema con ella”.