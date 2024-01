Acusa PAN a Gobierno de AMLO de convertir a México en uno de los países más violentos

CUESTIONA ESTRATEGIA

El dirigente de los albiazules lamentó que no haya apoyo a las fuerzas de seguridad y que ante este escenario la población se esté armando para hacer frente a los delincuentes, como el caso de Texcaltitlán (Estado de México) y otros territorios como Jalisco, Zacatecas, Sonora, Guerrero y Chiapas, en donde se está desplazando a familias enteras.

“¿Cuánto más le va a costar a México este fracaso absoluto en seguridad?, ¿cuántas muertes más? ¿Cuántos más desaparecidos? Las madres ya salen de sus casas no a trabajar sino a buscar a sus hijos desaparecidos y a ellas también las desaparecen y el gobierno no las atiende, minimiza su dolor y no se hace cargo de su seguridad”, cuestionó.

Ante esta situación el dirigente del PAN mencionó que es tiempo de establecer una verdadera estrategia de seguridad por la ola de violencia que atraviesa al país.

“Ya basta de vivir con miedo y angustia. Es momento de construir un México seguro y en paz. Exigimos acciones contundentes contra la delincuencia y para la tranquilidad de las familias”, finalizó el líder de los panistas.