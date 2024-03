Advierte AMLO que habrá ‘infiltrados’ en marcha del 8M en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá infiltrados que buscarán ocasionar daños a Palacio Nacional durante la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que “ahora que viene la marcha porque ahí se infiltran, del Día de las Mujeres, la conmemoración del Día de la Mujer, ahí sí cuidamos porque traen sopletes, marros y piedras, y hay que buscar que no se dañe el recinto, pero no le hace (no pasa nada), porque ellos lo que quisieran es que salga la Policía y los enfrente”, afirmó.

El gobierno federal alista la instalación de vallas para proteger monumentos ante la marcha del 8M, que movilizará a miles de mujeres en la Ciudad de México.

Tras advertir la posible presencia de infiltrados en el movimiento, López Obrador dijo sentirse seguro pese a que ha sido criticado por agrupaciones feministas, quienes lo acusan de minimizar la violencia contra las mujeres en México.

“Estoy seguro en cualquier parte del país, a mí me cuida el pueblo, al presidente lo cuida la gente, y tengo la conciencia tranquila”, sostuvo.

Sobre su percepción sobre el movimiento feminista, López Obrador dijo que hay tres puntos que le causan orgullo. El primero es que en “este gobierno se redujo la pobreza de hombres y mujeres”.

Por otro lado, dijo que “no ha habido en la historia de México, un gobierno con tantas mujeres en el servicio público, ninguno en la historia”.

“Y, número tres, que me siento muy orgulloso, que va a ser una mujer la próxima presidenta de México, a la que le voy a entregar la banda presidencial”, concluyó.