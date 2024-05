Advierte Morena: vienen los 15 peores días de la guerra sucia

CDMX.- El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, afirmó que se acercan los días más fuertes de la “guerra sucia”, la cual estarían impulsando la alianza “Fuerza y Corazón por México” junto al empresario Claudio X. González, de quienes afirmó que están “desesperados”.

“No les ha funcionado, han invertido millones de dólares en las redes, millones de pesos en su campaña para tratar de desprestigiar a nuestro movimiento, a nuestra candidata y no lo han logrado. Las encuestas no se mueven, está muy sólida Claudia Sheinbaum, por lo menos con una ventaja de dos a uno”, expresó el presidente del partido.

Mario Delgado aseguró que pese a estas acciones de la oposición y los millones que se han invertido en pagar la estrategia, no se logrará desprestigiar al Movimiento de la Cuarta Transformación.

“Ya tiren lo que sea, no hay dignidad ya, les vale, tratan como sea de manchar a nuestro movimiento. Pero no les va a funcionar, tenemos un pueblo muy politizado, informado”, puntualizó el dirigente de Morena.

Delgado Carrillo indicó que estos esfuerzos por parte de la oposición no funcionarán y acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de permitir estas acciones.

“El INE no oye, el INE dice -no hay guerra sucia-, tampoco no pasa nada en las redes”, expresó el dirigente de Morena.

Asimismo, el dirigente de Morena señaló una presunta relación “corrupta” entre Xóchitl Gálvez y la inmobiliaria SLOT Arquitectura, cuyos socios, aseguró, son la familia Alonso, cercanos a la candidata presidencial.

El político aseguró que la empresa participó en el Pabellón de México en la Exposición Universal de Shanghái 2010, del que reportaron un costo superior a los 350 millones de pesos, cuando el presupuesto inicial era de solo 130 mdp.

“Lo único que demuestra es que todo es corrupción, es un modo de vida, (...) pero en realidad buscan los cargos públicos para enriquecerse”, afirmó.