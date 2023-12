Advierte Samuel García que contenderá en el 2030 y ya no lo van a poder “bajar”

MONTERREY, NL.- Aunque dijo que tuvo que bajarse de la contienda a la presidencia de México en 2024, Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León, advirtió al PRI y al PAN que el 2030 está cerca y entonces les va a ganar.

El emecista subió un video en sus redes sociales en el que compartió porque tuvo que decidir reasumir sus funciones como mandatario estatal y ahí también aseguró que hizo temblar al sistema, a la vieja política.

“Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y les vamos a ganar y ya no me van a poder bajar”, aseguró.

También comentó que en 10 días de precampaña le puso una sacudida a los partidos tradicionales y despertó el interés de la juventud porque sintieron que tenían alguien que los representara.

“Esta sacudida de las juventudes ya nadie lo para”, afirmó.

El gobernador con licencia dijo que tuvo que dejar la carrera por la contienda y reasumir como gobernador del estado porque para dejar como encargado del despacho al secretario de Gobierno, Javier Navarro, el PRIAN le pedía la Fiscalía y la Auditoría Superior del estado.