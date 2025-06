La bandera mexicana se convierte en un potente símbolo de protesta en Los Ángeles

Durante las protestas de este fin de semana, las banderas mexicanas y de otros países latinoamericanos han surgido como emblemas de protesta, enfureciendo al gobierno de Donald Trump y a sus partidarios. Funcionarios de Trump han tachado a quienes ondean la bandera de insurrectos y han insinuado que no son ciudadanos estadounidenses .

La aparición de banderas extranjeras en las protestas relacionadas con la migración no es nueva, como tampoco lo es la indignación de quienes las consideran antiestadounidenses. Pero los manifestantes de Los Ángeles también han enarbolado banderas de Estados Unidos, al igual que en protestas anteriores contra las medidas migratorias represivas. Y en Los Ángeles, esta semana se han visto regularmente entre los manifestantes fusiones de la bandera estadounidense con la de otro país, como México o Guatemala.

“ He venido aquí para apoyar a mi gente y mostrarles de dónde venimos ”, dijo Torres. “ Mis padres son inmigrantes. La mayoría de la gente de aquí tiene padres inmigrantes, así que estoy aquí para apoyarlos, mostrarles nuestro cariño ”.

Anteriormente, algunas coaliciones de migrantes han desaconsejado ondear banderas extranjeras, para no alimentar el sentimiento antiinmigrante. Pero Alfonso Gonzales Toribio, profesor de Estudios étnicos de la Universidad de California en Riverside, que ha escrito sobre los movimientos latinos por los derechos de los inmigrantes, dijo que ahora mismo los inmigrantes “se sienten atacados”.

Y añadió: “No creo que seamos capaces de disuadir a la gente” de que enarbole la bandera de su patria. “Da a la gente un sentimiento de orgullo”.

Orlando Mayorquín es un reportero del Times que cubre California y vive en Los Ángeles.

Livia Albeck-Ripka es una reportera del Times que cubre California, noticias de última hora y otros temas desde Los Ángeles. c. 2025 The New York Times Company.

Por Orlando Mayorquín, Livia Albeck-Ripka y Mimi Dwyer, The New York Times.