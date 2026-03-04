‘Ahora sí’: Sheinbaum anuncia informe de desaparecidos antes de que acabe marzo

CDMX.- Después de postergarlo varios meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, antes de que termine marzo, se presentará el reporte sobre desapariciones en México.

En su conferencia de este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada por el retraso y señaló que una parte central del proceso “tiene que ver con la relación con los colectivos” de búsqueda.

“Pienso yo que, igual que en muchos casos, primero las víctimas tienen que ser informadas. Es mejor que ellos estén de acuerdo, que conozcan el informe y después ya presentarlo aquí en la mañanera”, declaró, al mencionar que también se fortalece la alerta de desaparición.

La presidenta recordó que el martes había dicho que ya se presentaría la información sobre las personas desaparecidas en el país, y reiteró que su gobierno trabaja contra el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia.

Al evocar al Grupo Eureka y a Rosario Ibarra de Piedra, sostuvo que antes las desapariciones eran por parte del Estado y que ahora, principalmente, se relacionan con grupos de la delincuencia. “Lo principal tiene que ver con la delincuencia organizada”, afirmó.

Sheinbaum Pardo adelantó que el informe incluirá cómo se hacían los registros y cómo se realizan actualmente, así como las condiciones en las que se encontraban esos registros y las dificultades para la búsqueda cuando falta información suficiente.

Al referirse al caso del campo de adiestramiento de Teuchitlán, señaló que su gobierno actuará contra el reclutamiento forzado de jóvenes y dijo que “nuestra obligación es atender a las familias y dar con los responsables, y terminar con cualquier esquema de reclutamiento forzado”, además de mencionar acciones como dar de baja plataformas digitales.

Finalmente, la titular del Ejecutivo federal indicó que si una autoridad, como la Guardia Nacional, llegara a incurrir en una desaparición, existen sanciones.