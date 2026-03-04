‘Ahora sí’: Sheinbaum anuncia informe de desaparecidos antes de que acabe marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 marzo 2026
    ‘Ahora sí’: Sheinbaum anuncia informe de desaparecidos antes de que acabe marzo
    Sheinbaum Pardo adelantó que el informe incluirá cómo se hacían los registros y cómo se realizan actualmente. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Desaparecidos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Sheinbaum promete que el informe de desapariciones se presentará antes de que termine marzo, tras meses de aplazamiento

CDMX.- Después de postergarlo varios meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, antes de que termine marzo, se presentará el reporte sobre desapariciones en México.

En su conferencia de este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada por el retraso y señaló que una parte central del proceso “tiene que ver con la relación con los colectivos” de búsqueda.

TE PUEDE INTERESAR: México: crece economía informal 0.1% y aumentan 6.9% sus remuneraciones en el III trimestre de 2025

“Pienso yo que, igual que en muchos casos, primero las víctimas tienen que ser informadas. Es mejor que ellos estén de acuerdo, que conozcan el informe y después ya presentarlo aquí en la mañanera”, declaró, al mencionar que también se fortalece la alerta de desaparición.

La presidenta recordó que el martes había dicho que ya se presentaría la información sobre las personas desaparecidas en el país, y reiteró que su gobierno trabaja contra el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia.

TE PUEDE INTERESAR: Olimpia Coral Melo, una década liderando la lucha contra la violencia digital en México

Al evocar al Grupo Eureka y a Rosario Ibarra de Piedra, sostuvo que antes las desapariciones eran por parte del Estado y que ahora, principalmente, se relacionan con grupos de la delincuencia. “Lo principal tiene que ver con la delincuencia organizada”, afirmó.

Sheinbaum Pardo adelantó que el informe incluirá cómo se hacían los registros y cómo se realizan actualmente, así como las condiciones en las que se encontraban esos registros y las dificultades para la búsqueda cuando falta información suficiente.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum explica descansos, tras publicarse en DOF reforma laboral

Al referirse al caso del campo de adiestramiento de Teuchitlán, señaló que su gobierno actuará contra el reclutamiento forzado de jóvenes y dijo que “nuestra obligación es atender a las familias y dar con los responsables, y terminar con cualquier esquema de reclutamiento forzado”, además de mencionar acciones como dar de baja plataformas digitales.

Finalmente, la titular del Ejecutivo federal indicó que si una autoridad, como la Guardia Nacional, llegara a incurrir en una desaparición, existen sanciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
true

CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’
El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre.

El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
“El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth escucha mientras habla el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, en el Pentágono en Washington”, informó la agencia de noticias AP.

Secretario de Defensa admite que EU no puede ‘detenerlo todo’ ante ataques de Irán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Regalo. El número 13, considerado de la suerte para Taylor Swift, sería la clave detrás de la posible fecha de su boda.

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo