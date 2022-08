Además, Gatell aseveró que muchos de los médicos de estos consultorios no cuentan con la capacidad suficiente para atender enfermedades crónicas.

“Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia (...) alguien que tiene diabetes, hipertensión, o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner el peligro su salud y su vida. Esto está documentado”, apuntó el epidemiólogo.

“Básicamente, el personal de salud está bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver problemas de salud”, y criticó que durante la pandemia de COVID estos consultorios eran los responsables de haber abusado del uso de esteroides y antibióticos.

Y aunque dijo que no se cancelaría de inmediato, lo deseable es que no existan: “No podemos cancelarlas de tajo. Lo deseable es que no existan. Es probable que la fase de transición implique regular de manera más estricta”.