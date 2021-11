Aíslan a Emilio Lozoya en el Reclusorio Norte para evitar agresiones de presos que delató

En el centro penitenciario hay una zona que los internos llaman “vip”, y que forma parte del área de Observación y Clasificación, es decir, donde los recién llegados pasan sus primeros días antes de ser enviados al pabellón correspondiente, de acuerdo con su grado de peligrosidad, p ero en el caso de personajes como el ex senador Jorge Luis Lavalle, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte y otros internos considerados “sensibles” a ser agredidos por sus antecedentes en política o criminalmente, gozan de distancia con la población general.

Sin embargo, no consideran ingresar allí a Lozoya, pues tanto el ex mandatario como el ex legislador fueron señalados por éste de haber recibido sobornos o recursos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, la cual entregó 10.5 millones de dólares al ex director de Pemex entre 2012 y 2014.

Hasta julio de este año, según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en el Reclusorio Norte había 7 mil 192 internos, cuando su capacidad instalada es para 6 mil 92 personas privadas de su libertad, es decir, existe una sobrepoblación de 18.06 por ciento.

Se reporta que 6 mil 622 están encarcelados por delitos del fuero común y 570 por delitos federales.