Al acceso de todos: en ecommerce se venden máquinas utilizadas para hacer pastillas de fentanilo

Para comprar estos aparatos, la transacción no requiere ningún papeleo ni contrato de por medio.

Aclarando que los permisos no se podrán realizar a “diestra y siniestra”, sino que estos solo estarán para quienes cumplan con los requisitos para elaborar “productos químicos esenciales, precursores químicos, cápsulas, tabletas o comprimidos,” es decir, dicha compra de máquinas para la elaboración de pastillas o tableteadoras “no está abierto al público, a menos de que se cumpla con los requisitos establecidos por la propia norma”.

No obstante el legislador afirmó que estas prácticas no están bien reguladas por la ley, por ello consideró que, para un futuro, la Marina tendría el control de este monitoreo y también el regular las plataformas digitales con la finalidad de detener esta venta y compra que no es permitida por las autoridades correspondientes.

La Ley Federal Para El Control De Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales Y Máquinas Para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, dicta que todas las empresas que vendan maquinas para hacer pastillas o tabletas deberán de presentar un informe anual a la Secretaría de Economía.

Dicho informe tendrá que contener la siguiente información; “I. Nombre, registro federal de contribuyentes y domicilio de los sujetos con los que hubieren realizado cada operación a que se refiere este artículo, y II. Datos de identificación y cantidad de máquinas.”, de acuerdo con la Ley Federal para el control de precursores químicos o para elaborar cápsulas. Con información de Milenio