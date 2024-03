Alista Morena fraude electoral al estilo del viejo PRI: Xóchitl Gálvez

Gálvez Ruiz afirmó que el partido oficialista internará “embarazar” las urnas y que el bloque opositor no tenga representantes.

“Saben que soy una mujer que no les va a quitar los programas sociales y por eso ellos tienen que estar insistiendo que Xóchitl los va a quitar. Es lo único que tienen en mi contra”, señaló el mandatario.

“La señora de enfrente no tiene la trayectoria social que yo tengo, ella no conoce Oaxaca como la conozco yo, como la he trabajado. Desde los 12 años estoy trabajando en el municipio, dando clases, ayudando a las comunidades, yendo al patrimonio indígena del Valle del Mezquital a tramitar temas de agua, de energía eléctrica”, indicó la candidata.

“El tema social es mi causa de vida, entonces quieren tratar de desvirtuar eso con esas mentiras”, puntualizó.

Xóchitl Gálvez aprovechó también el mitin para atacar a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y señalar que en su caso, cuenta con un pasado limpio.

