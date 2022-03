$!Alumnas de la Voca 7 del IPN exigen #JusticiaParaJazmín, estudiante presuntamente violada

Ante esto, las presentes entonaron: “¿Dónde estaban cuando la violaron?”, “¿Dónde estaban cuando me acosaron?” y “¿Para qué la puerta cerrada si no me vas a cuidar?”

“El viernes sacaron la noticia que a una compañera la habían violado en los baños de la escuela cinco hombres y un adulto, y a penas ayer sacaron el comunicado diciendo que eso no pasó, que en realidad nunca sucedió”, denunció una de las manifestantes, que prefirió no proporcionar su nombre.

Otra compañera –que también pidió no revelar su identidad– añadió: “Ya se había subido un papel diciendo que sí fue violación, aparte varios compañeros fueron testigos de cuando la sacaron del baño, la llevaron a la enfermería y ella no quería ni que la tocaran, no podía ni sostenerse y tratan de decir que no es cierto”.

Ante las puertas de la Voca 7, las manifestantes pegaron carteles con leyendas como “El IPN no me cuida, me cuidan mis amigas”, “El IPN encubre agresores” y “Quiero estudiar, quiero vivir”.

Después de que no se permitiera el acceso a las manifestantes, exigieron que saliera Gumersindo David Fariña López, actual director del plantel, a darles respuesta.

Entonces, entonando las consignas “¡Vale más mi cuerpo que su prestigio, vale más mi integridad que su prestigio!... ¡Justicia para Jazmín!”, decidieron bloquear el eje 8 sur, calzada Ermita Iztapalapa.