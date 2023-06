Amenaza temporada de incendios a Cataluña ante calor histórico y sequía

BARCELONA, ESP.- Ante las colinas cubiertas de pinos casi secos en su totalidad que se extienden hasta los Pirineos en la distancia, Asier Larrañaga tiene motivos para estar alerta.

Esta parte del noreste de España está, al igual que grandes franjas del país mediterráneo, preparándose ante posibles incendios forestales debido a la combinación letal de una sequía prolongada, altas temperaturas récord y bosques cada vez más densos e incapaces de adaptarse a un clima que cambia rápidamente.

Larrañaga es uno de los mejores analistas de incendios de los bomberos de Cataluña encargados de salvaguardar los hogares y los paisajes de la región. Si bien agradece que en las últimas semanas finalmente haya llovido —algo que se necesitaba desesperadamente— también está preparado para lo peor, a menos que julio y agosto rompan la tendencia histórica de España de ser los meses más calurosos y secos del año.

“Si tenemos un verano normal... y condiciones de baja humedad combinadas con altas temperaturas, veremos entonces incendios que se expanden rápidamente más allá de nuestra capacidad de extinción. Y para las áreas donde no ha llovido en mayo y este mes, podríamos ver este tipo de incendios la próxima semana”, advierte Larrañaga a The Associated Press, durante una entrevista en el pueblo rural de Solsona, a unas dos horas al norte de Barcelona.

El año pasado, España sufrió los mayores daños por incendios forestales de cualquier país de la Unión Europea en medio de un 2022 históricamente caluroso. Cuatro personas, entre ellas un bombero, murieron por las llamas que consumieron 306 mil hectáreas. Y con España sofocada por una primavera de calor récord, de nueva cuenta encabeza el continente en 2023 con 66 mil hectáreas convertidas en cenizas. Ahora, bomberos en toda España como Larrañaga se están preparando para un verano potencialmente abrasador.

Los incendios coinciden con las afectaciones en Cataluña y gran parte del sur de España por una sequía que inició el año pasado y que recientemente ha sido aplacada un poco por la lluvia. Los embalses centrales de Cataluña, que proporcionan agua a unos seis millones de habitantes, incluidos los que habitan Barcelona, aún se encuentran al 29 por ciento de su capacidad y las autoridades mantienen las restricciones sobre el uso de agua.