Amenazan al diario Extra y atacan a canal de TV en Ecuador; cartel mexicano estaría detrás

“Muerte o muerte para el director nacional de la Extra que donde te escondas te vamos a encontrar”, también advertía el panfleto. El director Galo Martínez Leisker aún no se ha pronunciado al respecto. Ambos medios están en Guayaquil.

Agregaba que a quien no acate esta amenaza “se le da de baja o más clara se le va a matar debido a la corrupción y malicia que tienen para mal informar”.

El editor general del diario, Peter Aguirre, dijo en diálogo con The Associated Press que el medio va a continuar haciendo su trabajo “frontal, valiente, como lo hemos hecho todo este tiempo. No vamos a claudicar ante ninguna amenaza” y aseveró que se han activado protocolos de seguridad para los equipos de periodistas.

La Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que por estos hechos abrió de oficio una investigación.

