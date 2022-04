Amigas de Debanhi rompen el silencio y narran la última noche antes de su desaparición

Sarahí explica que unas personas querían llevarse a Debanhi al verla tomada, pero ellas no permitieron que se fuera, luego a ella la bajan cargada y corre al baño donde no quiere salir y les empieza a gritar que la dejen en paz, luego sale y Sarahí explica que Debanhi empieza a correr alrededor de la alberca y empieza a discutir con ellas para que la dejen en paz y sale corriendo afuera de la quinta y salen corriendo tras ella.

Para esto, Ivonne expresa que ella le dice al chofer de Didi que van a estar siguiendo el recorrido para que llegue con bien a su casa y él les dice que sí que no se preocupen, en ese momento eran las 4:00 am aproximadamente, pero antes Sarahí empezó a marcarle al papá de Debanhi en diferentes horas desde las 3:59 hasta las 4:30 y muestra los registros impresos de su celular en donde se ve que le realizó las llamadas al señor Mario sin responder, y él regresa la llamada hasta las 8:35 de la mañana, que él marca y pregunta por ella, pues no llegó a su casa...

En ese momento empiezan a llegar los mensajes del chofer de Didi (audio) en el cual les da a conocer que Debanhi se quiso bajar pues se puso muy agresiva y se quiso bajar en ese lugar, y es ahí cuando empiezan a marcarle a su papá, quien seguía sin responder.

Mientras tanto comparten un audio del taxista que les dice que le pidió el teléfono de su mamá a Debanhi pero ella no quiso dárselo y le dijo que se quería bajar ahí en la quinta donde las recogió y que ella caminó hasta la carretera, donde tomó la icónica foto de la joven.

Sarahí narra que siguió intentando contactar al padre de Debanhi hasta por whatsapp y siguió sin responder, ya eran las 4:30 am, por lo que viendo que no respondía su papá buscó en el Instagram de Debanhi a algún familiar, encontrando a una prima a quien le marcó para avisarle que la joven se quedó en ese lugar, pero tampoco respondió.

TAXISTA LA DEJA PARA NO METERSE EN PROBLEMAS

David, el conductor de Didi, les envía otro mensaje donde les explica que mejor se retiró porque no la podía llevar a la fuerza y no se quería meter en problemas pues ella se quiso bajar.

“Vengan por ella porque anda grave, no vaya a hacer una loquera, ya la dejé ahí, me dice que su papá es abogado y que me va a meter en problemas”, dice un audio del chofer, en el cual hasta les pregunta a las jóvenes que qué le dieron porque se veía como drogada, a lo que Sarahí responde que solo tomaron alcohol, aunque Debanhi se separaba continuamente de ellas y no saben si consumió otra cosa.

Finalmente, las jóvenes comentan que ellas ya no tenían recursos para regresar por Debanhi, pues ya estaban muy lejos de ese lugar.

Sarahí confiesa que han recibido amenazas de que las van a desaparecer, que las van a matar y que son unas asesinas, por eso mismo cerraron sus redes sociales.

La joven narra que teme por su vida y por su madre, pues ella sale diario a trabajar, ya que es el sustento actual de su casa, luego de que su padre falleció hace unos meses.