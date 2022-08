AMLO admite sobrecosto en la refinería Dos Bocas, pero señala que “nadie hizo negocio para provecho personal”

“Ya no es el tiempo de antes, la responsable de construir la refinería Dos Bocas, Rocío Nahle, es una mujer íntegra y honesta. Esto es muy importante, ya está terminada la refinería, si quisiéramos hacerla ahora, nos saldría al doble y no la terminaríamos”, sostuvo.

“Hubo un incremento en el caso de la refinería, porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan, y se amplió el presupuesto, pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción”.

Al ser cuestionado sobre una posible sanción para los funcionarios que estimaron el costo inicial de la obra insignia de la Cuarta Transformación (4T), y el cual se rebasó, el presidente López Obrador descartó la acción, pues reiteró, el presupuesto fue invertido en equipo, como el gasoducto.

Publicidad

“Costó lo que se estimó para el número de plantas originales, lo que sucede es qué, por ejemplo, no estaba incluido el gasoducto, eso se incluyó y se ha aclarado, pero va a estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito informar sobre el costo, es golpear, nada más que no va a poder porque no somos lo mismo, no somos ladrones”, sostuvo el mandatario federal.

Te podría interesar: Sobrecosto pone en duda obras insignia

Incremento de costo de Dos Bocas está autorizado por Pemex

Publicidad

El pasado 24 de junio el presidente López Obrador aclaró que la inversión de la refinería Olmeca en Dos Bocas de Paraíso, Tabasco, está dentro de los términos autorizados por el Consejo de Petróleos Mexicanos (Pemex), aún con el incremento cercano al 30% que registró.

“Hubo un aumento, pero no de (USD) 18 mil millones. Es como un 20, 30%, o sea, como 11, 12, incluyendo IVA. Se ajusta a lo que autorizó el Consejo de Pemex y esto lo revisa Hacienda y lo revisa también la Fundación Pública que esté en el rango”, explicó.

En su momento, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que el complejo en Dos Bocas era “todavía menor” a lo que las empresas particulares cobraban cuando se licitó la obra.

Publicidad

Cabe recordar que el proyecto fue inaugurado el primero de julio con el fin de alcanzar la autosuficiencia energética, al procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo, de los cuales se producirán 170 mil barriles de gasolina y 120 mil de diésel de azufre ultra bajo.

Con información de medios