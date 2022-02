AMLO advierte al ‘bloque conservador’ que no se quedará callado, de nuevo arremete contra Aristegui

Te podría interesar: AMLO responde a Carmen Aristegui, insiste en que es una simuladora: “tiene tiempo con esa actitud”

“Habría que preguntar si hay objetividad en el periodismo. ¿Por qué no tomar una decisión? Eso no significa convertirse en aplaudidor del que está en el gobierno, no, pero es no engañar. Entonces, eso es lo importante, ¿no?”.

El viernes pasado, el jefe del Ejecutivo expresó que Aristegui no era la paladina de la libertad, se la pasó en simulación y siempre estuvo a favor del bloque conservador, pese a que en otras administraciones él mismo había reconocido su trabajo periodístico.

Además, indicó que a nueve meses de que se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que aclare sobre el financiamiento a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual publicó la investigación sobre su hijo junto con Latinus, aún no hay respuesta.