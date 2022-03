AMLO afirma que renunciará si pierde consulta de revocación, sin importar cuántos participen

Andrés Manuel López Obrador aseguró, “bajo palabra de honor”, que si pierde la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril, renunciará a la Presidencia de la República, aun si no participa el 40 por ciento de la lista nominal de electores, como lo indica la Ley para que el ejercicio sea considerado vinculatorio.

“Aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios e ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe”, afirmo AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario hizo un llamado a las personas que desaprueban su gobierno a participar en la consulta de revocación y exigir su renuncia.

Más para leer: ‘Miente, yo no mando desaparecer periodistas’: AMLO responde a Sandra Cuevas

“¿Por qué si estamos tan mal, no aprovechan la oportunidad este 10 de abril? ¿Por qué no promueven esto que es legal y constitucional? ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara abiertamente y enfrentar el proyecto que representamos?”, cuestionó.

“Que participen todos, hasta los que voten en contra de nosotros. Todos, que de manera libre, de acuerdo a nuestra conciencia, con nuestro criterio decidamos de forma pacífica. Que todos participemos el día 10 de abril”, llamó enérgicamente.

En este contexto, el titular del Ejecutivo reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) está violando la Constitución al no informar y difundir la consulta de revocación de mandato.

Otra nota interesante: Adán López se prepara para ser el “Plan B” de la sucesión de AMLO, ya que Sheinbaum no entusiasma a nadie