AMLO añade a Eréndira Cruzvillegas en la nueva terna para ministra de la Corte; mantiene a Batres y Alcalde

López Obrador destacó la importancia de contar con más mujeres en la SCJN : “Es muy importante que de una u otra forma ya se va a resolver y de 11 ministros, cinco mujeres. Nunca se había visto eso y estoy seguro de que quien me va a sustituir va a promover más mujeres en la Corte y van a ser mayoría. De 11, puede ser que hasta este mismo año ya sean seis, es una buena noticia”.

TE PUEDE INTERESAR: Pasa a segunda votación, no alcanzan mayoría calificada para designar ministra en Senado

La nueva terna enviada por el presidente López Obrador incluye a Lenia Batres Guadarrama y Bertha María Alcalde Luján , quienes se suman a Eréndira Cruzvillegas como las opciones para ocupar el cargo en la SCJN. La sustitución se hace necesaria luego de que María Estela Ríos González , consejera Jurídica de la Presidencia, no lograra obtener la aprobación en el Senado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , anunció en la conferencia matutina en el Palacio Nacional la inclusión de Eréndira Cruzvillegas Fuentes , jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, como nueva propuesta para ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ). Esta decisión surge después de que la votación en el Senado no alcanzara la mayoría calificada para ninguna de las candidatas presentadas anteriormente.

El presidente descartó realizar llamados al Senado para influir en la votación: “Yo no tengo esa costumbre, yo envío una terna y no le hablo a nadie porque si no caemos en lo de antes. ¿Cómo era? Se enviaba una terna, pero que quiero que quede esta persona, pero era simulación, puro atole con el dedo”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO busca ‘dar jaque mate’ en la SCJN e imponer una Ministra

¿QUIÉN ES ERÉNDIRA CRUZVILLEGAS FUENTES?

Eréndira Cruzvillegas Fuentes, licenciada en Derecho y Ciencias de la Comunicación, con estudios de maestría en Ciencias de la Educación y Comunicación Política, ha desempeñado roles destacados en su carrera. Entre ellos, visitadora en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), directora del Centro Nacional de Comunicación Social A. C. (CENCOS), y fiscal Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cruzvillegas Fuentes también ha sido comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y ha coordinado diversos proyectos en temas de desarrollo y gestión municipal, así como la construcción de la democracia en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

Cabe recordar que la votación en el Senado el pasado miércoles no logró alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar a alguna de las candidatas anteriores. Bertha María Alcalde Luján obtuvo 68 votos, Lenia Batres Guadarrama dos, y María Estela Ríos González tres, mientras que se registraron 40 votos en contra. Con esta nueva terna, el presidente busca una solución pronta para ocupar el cargo vacante en la SCJN. El Senado ahora tendrá la responsabilidad de revisar y votar nuevamente las propuestas presentadas.