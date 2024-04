AMLO arremete contra Manuel López San Martín tras primer debate presidencial: ‘Siempre ha habido mano negra de parte del INE ‘

LÓPEZ OBRADOR EXIGE UN DEBATE SIN ‘MANO NEGRA’ DEL INE

El mandatario hizo referencia al debate presidencial de 2018, recordando un incidente en el que se incluyó a la modelo Julia Orayen “con no mucha ropa”, sugiriendo una distracción planificada. “Eso, que no me digan que fue espontáneo”, señaló López Obrador, entre bromas, también recordando cómo cuidó su cartera durante ese evento.

López Obrador instó a que se tenga más cuidado en futuros debates y a que especialistas de diferentes tendencias políticas revisen el ejercicio. “Que cuiden eso porque no nos estamos chupando el dedo”, advirtió el presidente, haciendo referencia a las críticas y llamados por mejoras en temas como la educación, salud y corrupción.

En relación con los moderadores del segundo debate, López Obrador expresó su opinión sobre Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho, manifestando cierta desconfianza hacia López San Martín, a quien calificó como “un adversario nuestro, abiertamente, en contra nuestra”, en contraposición a Denise Maerker, a quien elogió por su desempeño profesional.

El presidente hizo hincapié en la importancia de la autenticidad en los debates y recomendó a los participantes no seguir estrictamente los consejos de los asesores, sino comunicarse directamente con la gente. “Esos publicistas no tienen ni idea, no conocen al pueblo, no recogen los sentimientos de la gente”, concluyó López Obrador.