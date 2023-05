Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con líderes sindicales en el Palacio Nacional, donde conmemoraron el Día del Trabajo con una comida, donde el mandatario les agradeció por el apoyo y la comprensión a su gobierno, “independientemente de banderías partidistas”.

Asimismo, AMLO destacó que su administración “actúa con independencia” y “no sólo al servicio de empresarios o de banqueros”, aseverando que el salario mínimo ha aumentado en términos reales.

“Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, ahora es Luisa María, no es una empleada de ningún empresario del sector minero de los que expulsaron a Napoleón [Gómez], ya eso no pasa ni volverá a pasar”, dijo.

Dicho encuentro fue presidido por Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social; Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México; Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

También asistieron Rodolfo Gerardo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana; Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Igualmente, se contó con la asistencia de Ricardo Aldana, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; Víctor Flores, líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros; Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), entre otros líderes sindicales del país.

Cabe reiterar que, mientras se llevaba a cabo este encuentro, sindicatos independientes organizaron una marcha pacífica, donde se denunció la falta de democracia dentro del sector en México, además de otras demandas laborales.