AMLO critica a la Cofece por boletos de Bad Bunny, ‘¿dónde estaban?’

El caos por la clonación y falsificación de boletos legítimos que dejó a cientos de fanáticos de Bad Bunny fuera del primer concierto que ofreció en la Ciudad de México (CDMX) intensificó las denuncias contra Ticketmaster.

La inconformidad colectiva resonó en redes sociales a tal grado que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exigió a la empresa no sólo una explicación, también indemnizar a las y los usuarios afectados - alrededor de 2 mil personas, según el micrositio de la dependencia.

La situación fue evocada por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en su tradicional mañanera de este 14 de diciembre recriminó la ausencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como el promotor de la libre competencia en el mercado y, por ende, reducir la presencia de monopolios.

“¿Dónde estaba la Cofece? ¿Qué hacen? Se supone que lo crearon para que no haya monopolios”, señaló el presidente.

Cabe recordar que la empresa transnacional negó los señalamientos en que se le culpó de sobrevender las entradas y afirmó que el gran número de boletos falsos y la alta demanda del evento generó una confusión en el personal de control de accesos. Dichos factores, insistió, fueron los que interfirieron en el manejo del ingreso al evento.

Por su parte, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, aseguró que la Procuraduría no había recibido una cantidad de quejas por boletos falsos como las que se presentaron por el show del puertorriqueño. Razón por la cual acusó a Ticketmaster de tener “funcionarios corruptos”.

“Es la primera vez que detectamos una cantidad tan grande de boletos duplicados (...) Ticketmaster sabía cuál y cómo era el problema (...) Ellos tienen que reembolsarles 100 por ciento de la inversión”.

Ante ello, el Procurador instó a las y los afectados a unirse a la acción colectiva en contra de Ticketmaster que la Profeco inició por la cancelación unilateral de la compra de las entradas a cualquier evento o la negativa a la devolución del monto pagado. No obstante, es pertinente señalar que ésta acción había arrancado meses antes que el conejo malo pisara la tierra azteca y, pese a ello, las denuncias contra la transnacional continúan presentándose.

Y no conforme con ello, usuarios no cuentan con otra opción “legal y confiable” para adquirir entradas a sus eventos favoritos, ya que Ticketmaster figura como el único medio para la adquisición de boletos para eventos organizados por Ocesa, que maneja recintos como El Palacio de los Deportes, Foro Sol, Estadio Azteca o el Auditorio Nacional.

López Obrador pidió a Bad Bunny ofrecer un concierto gratis en CDMX

Conmovido por la gran cantidad de jóvenes que la negligencia de Ticketmaster los privó de disfrutar el concierto de Bad Bunny, López Obrador extendió una petición al reguetonero puertorriqueño a considerar ofrecer un concierto gratis en la explanada del Zócalo, en CDMX.

“Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos; porque les hicieron fraude. Algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, comentó.

“Sé que está cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él (...) Sería muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues no es culpa de él”.

