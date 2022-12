AMLO ‘defiende’ a Corral, pide que no haya venganzas del gobierno de Chihuahua

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede haber venganzas en contra de las personas que denunciaron la corrupción del gobierno del priista César Duarte en Chihuahua, tal y cómo está sucediendo ahora con el exgobernador Javier Corral y su equipo.

Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que ya está enterado de la persecución política en contra de Corral, quien milita en el PAN.

“Por cierto, están ahora queriendo perseguir a Corral, porque fue el que inició la investigación en contra de Duarte. Nada más decir desde aquí que estamos enterados y que no pueden haber venganzas”, dijo López Obrador.

El mandatario dijo que los casos que se siguen por corrupción contra César Duarte son federales y no sólo estatales.

Te podría interesar: Advierte exgobernador de Chihuahua que ‘le inventen algo’ para meterlo a la cárcel

“Quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo hostigados y se les acusa, así también de manera muy peculiar, de que aplicaron tortura psicológica”, dijo.

El pasado 23 de noviembre, tras una larga audiencia inicial, una jueza especializada en el sistema penal acusatorio dictó prisión preventiva justificada al ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, resolución que el equipo de defensa del abogado va a impugnar vía apelación y juicio de amparo, por considerar que privar de su libertad al ex servidor público no tiene argumentos ni asidero legal.

A través de un comunicado, la defensa de Gonzalez Arredondo explicó que solicitó la duplicidad del término constitucional para poder presentar presentar pruebas de descargo a favor del también ex fiscal Especializado en Desaparición Forzada del estado de Chihuahua, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se programó para el próximo sábado 26 de noviembre a las 10 de la mañana.

Por lo anterior, será hasta ese día que la jueza de la causa defina si hay elementos o no para vincular a proceso al ex fiscal por el delito de tortura que le imputan testigos de identidad reservada que anteriormente contaban con un criterio de oportunidad por dar a conocer presuntos casos de corrupción y cohecho que involucran al ex gobernador César Duarte Jáquez y a la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

Con información de medios