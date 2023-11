AMLO ‘defiende’ a Samuel García, ‘lo atacan porque no se alió con Xóchitl Gálvez’

Los ataques contra el gobernador con licencia de Nuevo León y candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, tendrían su origen en su negativa a una alianza con la candidata opositora, Xóchitl Gálvez.

Así lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que el enfrentamiento del PRI y PAN contra García es de larga data y que así quedó demostrado en la crisis del nombramiento del hoy gobernador interino de Nuevo León.

“Sí, hay esta confrontación. Y está sucediendo algo que es bueno, que se sepa: Hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata (Gálvez, a quien el presidente no mencionó por su nombre), Claudio X. González, a él sí lo puedo mencionar, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media, y se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos, y no es así”.

“Ellos, en su imaginación, creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo, con el pueblo raso, pero que ellos tienen a la clase media. Entonces, cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se mete a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva”.

El jefe del Ejecutivo subrayó que ese pensamiento es completamente equivocado.

“Ese es el problema de Claudio X. González, que no saben de política, son neófitos en política, no se puede actuar así, con ese pensamiento corporativo (y pensar): La clase media está con nosotros, la clase popular es del movimiento de transformación, luego entonces, si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles y enemigos (...) Ahora resulta que arriba o en la lucha por el supuesto dominio de las clases medias hay este enfrentamiento”.

Por eso, dijo el presidente, Samuel García fue agredido y su esposa, Mariana Rodríguez, insultada (como lo hizo recientemente el expresidente Vicente Fox en X, por lo que le habrían suspendido su cuenta).

