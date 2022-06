AMLO garantiza que subsidio a gasolinas se mantendrán todo el año

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tiene garantizado el subsidio a los combustibles durante el resto de 2022, por lo que el precio de las gasolinas y diésel no aumentarán este año.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario mexicano negó los rumores que señalaban que en las próximas semanas el subsidio a los combustibles ya no sería del 100 por ciento, por lo que el precio a los consumidores aumentaría.

“Todo el año lo tenemos garantizado, no tenemos problema. En el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leí que había el rumor de que para que fuese menos el subsidio, íbamos a aumentar un poco la gasolina, no es cierto, eso es lo que quisieran. Yo le digo al pueblo de México que no aumentará el precio de gasolina, ni del diésel, ni de la luz”, sentenció AMLO.

“Estamos vendiendo un millón de barriles diarios a 110 o 113 dólares por barril, esos excedentes nos permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México valga menos que en otras partes del mundo”, detalló.