AMLO llama ‘señor vestido de mujer’ a la diputada trans Salma Luévano

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos” , mencionó el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia.

Al hablar sobre esas imágenes el mandatario federal se refirió a la legisladora como un “señor vestido de mujer” y dijo no tener aversión en besar a un hombre.

“Así de abierto @lopezobrador_ saludo de beso y cuando confirma le pone distancia”, fue el mensaje que escribió el comunicador Joaquín López-Dóriga.

“Ayer besé a muchos, cómo no. Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar, qué tiene que ver la preferencia sexual? Es un beso en la mejilla y el señor López-Dóriga, machín”, expresó el mandatario.

AMLO SABE QUE SOY MUJER: DIPUTADA

Después del saludo que tuvo el presidente con la diputada Salma Luévano, ella afirmó que el mandatario tiene conocimiento que ella es una mujer trans.

“El presidente López Obrador sabe que soy una mujer TRANS y además hay un gran respeto mutuo”, dijo la legisladora morenista después de que el periodista Joaquín López-Dóriga realizara la publicación.

“Por lo que veo en tu caso López-Dóriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE”, mencionó la diputada.