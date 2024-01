¿AMLO periodista? Presidente felicita al gremio y revela que le hubiese gustado dedicarse al oficio

CDMX.- En el Día del Periodista, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a él le hubiera gustado ejercer el “noble oficio” y envió una felicitación a los periodistas.

Las declaraciones las hace el jefe del ejecutivo pese a que este martes, en su primera conferencia mañanera del 2024, hizo acusaciones contra la prensa, en especial contra Ciro Gómez Leyva e incluso pidió a los dueños de Fórmula e Imagen controlarlo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El periodismo vive horas sombrías’, advierte politólogo tras ataque de AMLO a la prensa y a Ciro

“Muchas felicidades. A mí me hubiese gustado mucho tener el oficio de ustedes. Además, antes, lo decía Rubén Darío que el personaje más completo de la vida pública era el que al mismo tiempo se dedicaba a la poesía, al periodismo y a la política”, refirió hoy López Obrador.

El mandatario federal dijo que antes no se podía hacer política sin el periodismo y destacó que se trata de un oficio noble e importante.

“Siempre el periodismo vinculado a la actividad política no se podía hacer política sin la imprenta, sin periodismo. Por eso nuestras felicitaciones a todos los periodistas, que es un oficio muy importante, muy noble”, refirió.

Incluso aseguró que el periodismo es sólo informar, sin editorializar.

“Es dar a conocer ideas, es informar sólo eso, no hablamos de orientar, no hablamos de editorializar, no, informar, ya es una labor sublime, de primera, el transmitir información, el garantizar el derecho de información al pueblo”, aseveró.