AMLO pide a encapuchadas de la marcha del 8M que ‘den la cara’ y que actúen de manera pacífica

Asimismo, recomendó evitar la violencia durante las marchas del Día Internacional de la Mujer.

“Hacemos un llamado a quienes hoy se van a manifestar, porque no hay represión en nuestro país, no se limita la manifestación, la libertad de expresión, nada más decir que se procure manifestarse de manera pacífica, que no se tiren piedras, bombas, no se usen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas comercios, sitios históricos”, dijo.

El Gobierno de Ciudad de México anunció que dispone de dos mil 300 policías femeninas para vigilar la marcha del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, en la que el presidente López Obrador, afirmó que habrá “infiltrados”.

En la capital mexicana, donde la manifestación comenzará cerca de las 15:00 h local habrá un despliegue de 800 mujeres policías en el recorrido y mil 500 más “pendientes en caso de que se requiriera apoyo”, expuso Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.