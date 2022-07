AMLO pidió a empresarios comprar al menos 20 mdp en billetes de Lotería; ellos lo niegan

Este jueves, el periodista Joaquín López-Dóriga difundió en su cuenta de Twitter una imagen de lo que aseguró es el machote de la carta compromiso a empresarios en la cena de Palacio Nacional.

El documento difundido, sin sello o membrete alguno, se titula: “Rifa de ocho macrolotes en Playa Espíritu, Municipio de Escuinapa, Sinaloa, y premios en efectivo de 20, 10 y 5 millones de pesos”.

Luego dice “Carta Compromiso” y continúa:

“En el marco de la celebración del ‘Gran Sorteo Especial 263, del 15 de septiembre de 2022’, de manera voluntaria manifiesto mi compromiso de apoyar en la adquisición de billetes de la Lotería Nacional, en beneficio de la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa; por el equivalente al monto de...”

A continuación vienen cuatro recuadros por las cantidades de 20 millones de pesos, 25 millones, 50 millones o más de 50 millones de pesos, con una línea para especificar el monto.

Luego viene el número de cuenta y el banco al que será depositada la cantidad señalada. Después, la línea para poner el nombre y firma del depositante y luego otra para anotar el nombre y teléfono de contacto para la entrega de los billetes.

Y al final dos anotaciones con asterisco.

“Una vez cubierto en su totalidad el monto señalado en el presente escrito, la Lotería Nacional le entregará los billetes correspondientes; dentro de los siete días naturales siguientes a la firma de la presente carta” y “Los datos del presente documento serán estrictamente confidenciales”.

No hubo ‘pase de charola’ en Palacio, aclaran empresarios

Empresarios que asistieron a la cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional afirmaron que se les propuso promover la difusión del sorteo del 15 de septiembre de la Lotería Nacional y descartaron que se haya tratado de un ‘pase de charola’.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, dijo que la cena fue para convocarlos a participar en el sorteo del 15 de septiembre de la Lotería Nacional para apoyar obras de infraestructura hidráulica en Sinaloa.

“El Presidente tomó la decisión junto con su equipo, de ayudar a las inversiones hidráulicas, que son muy costosas, junto con la Lotería Nacional, haciendo una rifa de unos macrolotes”, dijo en declaraciones a la prensa, tras acudir a una reunión del Grupo de Amistad México-Estado de Qatar.

Por otro lado, el empresario Carlos Bremer explicó que le dieron un sobre con la invitación para el sorteo, además de un número de cuenta, pero aclaró que todo fue voluntario y que no fue la parte central del evento.

Esto dijo, en entrevista para Azucena Uresti, en Fórmula:

No nombraron tanto lo de la Lotería, yo no recuerdo que haya sido tema, no nombraron ni los cachitos, ahí estaba un boleto grande, te decía cuánto valía y todo, y luego vi los medios que iba haber una tómbola.Sí era una invitación, pero sin presionar a nadie.

Nos mandaron una cartita de la Lotería... A mí me dieron un sobre donde venía lo que querían lograr, que si podíamos promoverlo y a qué cuenta había que aportar dinero.

