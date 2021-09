AMLO presenta ‘A la mitad del camino’, su segundo libro como presidente... ‘Lo recomiendo a nuestros adversarios’

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta mañana durante la conferencia mañanera su nuevo libro ‘A la mitad del camino’, publicado este fin de semana, el cual sería el segundo que ha divulgado durante su gestión como mandatario nacional.

López Obrador recomendó su obra a sus adversarios, con el fin de que estos comprendan los motivos de sus acciones implementadas en lo que lleva de gobierno; “les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aun cuando no estemos de acuerdo”, apuntó.

“Aquí esta mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo el gobierno en dos años nueve meses, lo recomiendo, en especial a nuestros adversarios, para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción”, añadió.