Va Trump por desmantelar el pacto de impunidad en México: Sergio Aguayo

CDMX.- El mandatario estadounidense, Donald Trump, no sólo busca frenar el tráfico de fentanilo hacia su país, sino que exige al gobierno de México romper el histórico pacto de complicidad entre la delincuencia organizada, gobiernos y empresarios en México.

En su columna de hoy, el periodista Sergio Aguayo advierte que la carta que recientemente Trump envió a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que anuncia un arancel del 30 por ciento porque las acciones de México no han sido suficientes para frenar el narcotráfico, lleva implícita esa demanda.

El analista explica que la amenaza de imponer un arancel del 30 por ciento a productos mexicanos no es sólo un gesto proteccionista, sino un “misil contra el pacto de impunidad” que ha sostenido a buena parte del sistema político y económico nacional por décadas.

En dicha carta, el mandatario estadounidense dice a Sheinbaum que “México me ha estado ayudando a hacer segura la frontera, pero lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un patio de juegos del narcotráfico”.

Esto, añade, representa para la Presidenta un desafío sin precedentes, que hasta el momento se desconoce si está dispuesta a enfrentar esa exigencia o si optará por salida diplomática.

“¿Desmantelará la Presidenta el tejido de complicidades entre delincuentes, gobernantes y empresarios? (o) ¿Convocará a la unidad nacional y a una gran marcha por la soberanía y en contra del intervencionismo estadounidense?”, cuestiona el periodista en su columna publicada hoy en VANGUARDIA.