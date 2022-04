AMLO reconoce a Úrsula Patricia Salazar como sobrina, pero desestima relación; afirma que habrá cero impunidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió cero impunidad en el caso de su sobrina Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada local en Tamaulipas.

En la mañanera del viernes 1 de abril, AMLO expresó que su postura sobre el presunto caso de corrupción de su sobrina es no permitir que nadie viole la ley “sea quien sea”.

“Ya saben cuál es mi postura, cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley, no permitir ninguna de las lacras de la antigua política... no amiguismo, no nepotismo, no corrupción, sea quien sea”

El presidente AMLO aseguró que independientemente si es un familiar cercano o lejano si cometió un delito tiene que ser castigada.

“Puede ser un familiar cercano o lejano, cualquier ciudadano que comete un delito tiene que ser castigado. Esa es mi postura”, agregó.

