AMLO reconoce que hay déficit de médicos para el IMSS-Bienestar: ‘Por eso trajimos médicos cubanos’

AMLO ACEPTA EL DESAFÍO DE QUE NO FALTEN MÉDICOS NI MEDICAMENTOS ANTES DE TERMINAR SU SEXENIO

El presidente atribuyó el déficit de médicos y especialistas a las políticas neoliberales en materia de salud y educación, y reafirmó su compromiso de mejorar el sistema de salud para garantizar atención gratuita a toda la población.

Esta tarde, el mandatario federal tiene programada una reunión con los 23 gobernadores de los estados donde se ha federalizado la salud, con el fin de evaluar la implementación del nuevo sistema de salud en los 11 mil centros de salud y 400 hospitales.

“Que tengamos todos los especialistas en hospitales, es todo un desafío. Dicen nuestros adversarios que no vamos a lograrlo, nosotros decimos que sí, aceptamos el reto, el desafío y nos vamos a dedicar en estos seis meses, vamos a estar trabajando con intensidad con este propósito, que no falte ninguna medicina y que no falten los médicos y estamos tomando una serie de medidas para lograrlo”, afirmó el presidente López Obrador.