El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra los legisladores que se opusieron al dictamen que traslada las funciones operativas y administrativas de la Guardia Nacional, a la Secretaría de Defensa (Sedena); dijo estar “anonadado” por su “cretinismo”.

“Yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, honestidad y que se respeten los derechos humanos. Me tienen anonadado, sorprendido la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, el nivel de cretinismo, la hipocresía, de repente quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos, son unos reverendos farsantes”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Zacatecas.

López Obrador aseguró que con la aprobación de la ley que regula a la Guardia Nacional se le da a la institución el ejemplo de lo que es la Sedena.

“Quiero agradecerles mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante el que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional este operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa”, refirió AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador indicó que a la Guardia Nacional se le debe de cuidar para que no siga el mismo error que padeció la Policía Federal Preventiva con la corrupción.

“La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se siga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, se echó a perder, fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos, de ahí salieron García Luna, Palomino, todos esos”, dijo.

Finalmente, AMLO lamentó que expresidentes de otros países opinen sobre los hechos de corrupción registrados en sexenios anteriores, “a pesar de que tengan razón”.

“Que no saben de que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho, y ahora no solo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia, digo lamentablemente porque los extranjeros no tienen por qué meterse en lo que corresponde a los asuntos nuestros. Pero duele que tenga razón”, opinó.

La madrugada de este viernes 9 de septiembre del 2022, senadores mexicanos aprobaron la iniciativa, que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados el pasado sábado 3 de septiembre, con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la del coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Monreal, quien pretende ser candidato presidencial, se abstuvo en medio de desacuerdos políticos con López Obrador, quien no ha respaldado sus aspiraciones.

“Es su libertad (de Monreal), no estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad y politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa”, afirmó López Obrador.

AMLO acusó a los opositores de no preocuparse en los gobiernos pasados cuando había más muertos en los enfrentamientos entre la policía, las Fuerzas Armadas y los civiles.

Dijo que algo similar ocurrió con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania, pues reiteró que no hicieron nada para detenerla y evitar el sufrimiento de gente inocente y los desplazados.

“¿En qué está convertida la ONU? En un florero, ya es tiempo de que haya cambios, y ya basta de la simulación y la hipocresía”, zanjó.

Finalmente, afirmó que los elementos de la Guardia Nacional, así como el Ejército y la Marina, han apoyado en la seguridad de los estados en el país y negó que se vaya a cambiar la estrategia de seguridad.

“Vamos a seguir defendiendo el derecho a la seguridad y vamos a mantener la estrategia que ha dado buenos resultados y se puede probar en los datos”, aseveró.

Con información de medios