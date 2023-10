AMLO señala a cuñado de Salinas como dueño de hospital al que se le pagaba renta

Ixtapaluca, Méx. El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el dueño de uno de los 12 hospitales privados a los que el gobierno le estaba pagando una renta, aunque no tuviera atención a los enfermos, por más de 70 mil millones de pesos al año en conjunto, es el cuñado del expresidente, Carlos Salinas de Gortari.

Al encabezar un evento en Ixtapaluca, el mandatario afirmó que es precisamente en este municipio donde se ubica uno de esos 12 hospitales en cuestión y que todavía se está pagando año con año y “como veinte años va a llevar de pagar ese hospital”.

Afirmó que ha costado muchísimo desterrar la corrupción que había en diversos rubros como en el sector salud por lo que ejemplificó el hospital ubicado en Ixtapaluca.

Explicó que el gobierno ya mandó a hacer un avalúo no solo para dicho hospital sino para 12 hospitales privados a los que se les estaba pagando una renta, tuvieran o no tuvieran enfermos, de 70 mil millones de pesos año con año.

Sostuvo que el avalúo es para ver cuánto cuesta el hospital y el equipo para poder adquirirlo y el nosocomio de Ixtapaluca costará al gobierno 800 millones de pesos por lo que se comprará.

“Y miren lo voy a decir para también ellos deben de entender que no lo hago de mala fe o con odio, sino para que no se repita las cosas porque a veces ellos hacen cosas pensando que no pasa nada, que es normal y saben quien es el que renta ese hospital; un cuñado de Carlos Salinas de Gortari”.

“Ya no digo mas y ojalá me comprendan porque no es odio y estar en contra de nadie, nosotros no odiamos, le tenemos mucho amor al prójimo, a todos; pero estas cosas no se pueden repetir y repetir porque estas cosas es lo que impedía que el pueblo saliera adelante y nosotros tenemos que hacer vale la justicia”.

Ante más de 5 mil asistentes y acompañado de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez y parte de su gabinete federal; López Obrador hizo un llamado a que todos caminen juntos y que nadie se quede atrás porque esa es la justicia; es darle más al que tiene menos.

Asimismo exhortó a desterrar por completo la corrupción porque eso no es una pandemia, no es una peste, eso es lo que estaba acabando con nuestro quiero México.

“Y saben porque no terminaron de saquear a México y saben porque no destruyeron a México por nuestro pueblo porque la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo”.

Antes, el Presidente estuvo en Chalco, donde ante más de 6 mil asistentes sostuvo que los problemas que se originan por falta de oportunidades se tienen que resolver de otra manera no con medidas coercitivas; “por eso aunque se burlan de mí algunos no me importa yo se lo que estamos haciendo y nos esta funcionando y bajando la incidencia delictiva”.

Afirmó que la mejor manera de serenar al país es atendiendo sus necesidades porque no se puede enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. “La paz es fruto de la justicia; el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”.

“Si hay buenos ingresos para el pueblo, si aumenta el salario, si hay se atiende a los jóvenes, si hay bienestar tiene que haber paz y tranquilidad. No querer resolver todo con la mano dura con el uso de la fuerza”.

Tanto en Chalco como en Ixtapaluca prometió ampliar los apoyos que se dan a la población de esos municipios en programas como becas universitarias, jóvenes construyendo el futuro y la escuela es nuestra y llegar a la totalidad de la ciudadanía.

Este domingo, López Obrador cerró su gira de trabajo que abarcó tres días por siete municipios del estado de México para supervisar los programas del bienestar.

Con información de La Jornada