AMLO señala que ‘20 ó 30 grandes empresas’ deben cien mil mdp de impuestos

Ciudad de México. Aunque ya no hay condonaciones fiscales ni se permiten mecanismos de evasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que “20 o 30” grandes corporaciones nacionales y extranjeras tienen un rezago en el pago de impuestos por cien mil millones de pesos.

Por ello, dijo, se reunirá en estos días con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para encontrar fórmulas para que se regularice el pago de impuestos de estas firmas.

Durante la conferencia de prensa, dijo que hay resistencias de quienes antes no pagaban o acudían a subterfugios que permitía la ley, como la consolidación fiscal para evadir impuestos.

“Era un mecanismo en la que había una empresa insignia, famosa, pero para no pagar creaba empresas fantasmas o artificiales, en esas empresas perdía pero como se consolidaba todo y no pagaban impuestos. Resultaba que no había autoridad, por lo mismo ya no se pagaba impuesto”.

Aunque no detalló el nombre de los acercamientos descartó que entre ellas se encuentre Grupo a Salinas de Ricardo Salinas Pliego, con quien hay acercamientos para consensuar posturas con respecto al adeudo que confirmó el poder judicial y las condiciones en que se generó.

En torno a las empresas que se han rezagado en sus pagos, dijo que “Vamos a hacer revisión, en algunos casos porque no se terminaban auditorías, no se les había notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas. Para que se siga apoyando a la gente y no contratar deuda y hasta ahora vamos bien”.

Recordó que en el pasado hubo casos de operaciones como la venta de Banamex, que se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores que les permitió no pagar impuestos y era legal.

En contraste, tras la reforma constitucional que prohíbe condonaciones fiscales, mencionó que recientemente, el consorcio de Bimbo, vendió una de sus filiales que se dedicaba a producir dulces, generó un pago de impuestos de mil 500 millones de pesos.

En este contexto, dijo que su administración en este año ha incrementado los ingresos fiscales y en este año, entre enero septiembre se ha obtenido ingreso por 3.5 billones de pesos, lo que representa 3.2 por ciento más en términos reales que los 3.2 billones de pesos captados en el mismo periodo de 2021.

Sin embargo, detalló que en cuanto los ingresos tributarios hay una caída de 0.3 por ciento en términos reales debido fundamentalmente a la caída en el IEPS que registró una caída de 80 por ciento pues en 2021 se captó por este impuesto 315 mil millones de pesos, entre enero y septiembre y en este año 68 mil 766 millones de pesos, porque se ha subsidiado el precio de la gasolina para evitar que imparte en la inflación.

Con información de La Jornada