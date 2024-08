AMLO tendrá reunión con Petro y Lula da Silva por asunto de Venezuela; vuelve arremeter contra la OEA

En su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador declaró que es probable que hable por teléfono con el presidente de Brasil, Lula da Silva y con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, van a platica sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela.

“Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos, por eso planteamos, que no haya violencia, que se respete la voluntad, que se presenten las actas de los resultados electorales y que no haya injerencias”, expresó.

Apuntó que fue lamentable lo que paso con el Secretario General de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes declaró que habían sido fraudulentas las elecciones, y que no había ganado un candidato y que había ganado otro sin tener pruebas de nada.

“Además sin tener facultades legales, no solo por ser un organismo externo que no tiene que ver con Venezuela, sino con que facultad se erige como juez electoral. Eso en lugar de resolver diferencias, las agrava”, expresó.