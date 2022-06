AMLO y Calderón son más parecidos de lo que se piensa, según Anabel Hernández

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, aseguró que no es igual a Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario, puesto que él sí combatió al crimen organizado. “En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas (...) No, no somos iguales. Bendito sea Dios”, escribió Calderón en su cuenta de Twitter.

Las palabras del ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN) fueron en respuesta a las palabras textuales que la semana pasada dijo López Obrador en directa referencia a Calderón Hinojosa, en parte para defenderse de los recientes señalamientos contra su partido Morena por presuntos narcopactos: “¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él”.

Sin embargo, en su más reciente columna para la cadena internacional Deutsche Welle, la periodista Anabel Hernández, quien ha investigado los nexos de políticos con narcotraficantes desde hace más de 17 años, aseguró que aunque en materia ideológica AMLO y Calderón estén separados por un “abismo”, en otros aspectos más “emblemáticos” y “profundos” se asemejan más de lo que comúnmente se piensa.

Para sostener su argumento, Hernández desglosó cuatro puntos en los que López Obrador y Calderón serían similares: políticas militarizadas, trato preferencial con el Cártel de Sinaloa, intentos de Pax mafiosa y ataques a la prensa.

Respectó al primer punto, la también escritora recordó que con la declaración de la polémica Guerra contra el Narco, durante el sexenio de Calderón, el Ejército Mexicano amplió sus quehaceres en la esfera pública con más patrullajes y acciones de seguridad pública, lo que provocó un aumento de la violencia y un aumento en las violaciones graves a derechos humanos.

López Obrador, por su parte, y a pesar de que cuando estuvo en campaña prometió que iba regresar al Ejército a sus cuarteles, extendió la “militarización” a las Aduanas y en las obras públicas más importantes del gobierno federal, “aumentando de manera desproporcional el poder del Ejército”.