AMLO y Gabriel Boric dan mensaje desde Palacio de La Moneda en Chile

“El presidente López Obrador no acostumbra hacer estos viajes y por eso me honra profundamente que haya decidido acompañarnos en esta fecha tan simbólica para nosotros. [...] La visita de Andrés Manuel López Obrador tiene un sentido de visión histórica, de compromiso con la figura transversal y democrática que fue el presidente Allende” , agregó Gabriel Boric en su mensaje.

“ALLENDE ERA UN PACIFISTA”

El presidente López Obrador habló en primera instancia de su formación académica, que desde el primer semestre tuvo que enfrentar con la noticia del golpe de Estado en Chile. Recordó que en sus clases de análisis sobre lo ocurrido, vislumbraron la posibilidad de un hecho que se consumó el 11 de septiembre de 1973.

“Esto me impactó mucho, me marcó. El presidente chileno Salvador Allende que todavía gobierna con su ejemplo es el dirigente extranjero que más admiro. Quien más sentimientos me genera, fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas. Se decía en aquel tiempo hablando del presidente Allende que ser ‘joven y no ser revolucionario es una contradicción’, pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas. Allende eligió un camino diferente”, dijo López Obrador en la conferencia de prensa.

Afirmó que para lograr la transformación, es en gran medida un logro de un cambio de mentalidad, no sólo de una minoría, sino de amplios sectores de la población, el cual sería lo suficientemente poderosa para construir una “fuerza transformadora”.

López Obrador cerró su discurso con “¡Que viva Chile, Viva Salvador Allende, Viva México!”.