Anaya afirma que AMLO bloquea al INAI para cubrir la corrupción

Reclamó que el presidente anunciara esta operación como una “nueva nacionalización de la industria eléctrica”, siendo que fue una empresa particular, y no el Gobierno, quien adquirió dichas plantas.

Ricardo Anaya aseguró que se perdió una oportunidad histórica, pues los 6 mil millones de dólares que se usaron podrían haber sido invertidos en paneles solares para generar energía limpia para casi 6 millones de hogares.

“La ironía es que los 6 mil millones de dólares que salieron de México se van a donde sí quieren inversión en energías limpias. Iberdrola acaba de anunciar que los va a invertir en Brasil”, subrayó.

“Además de una tragedia para México, este es un muy buen ejemplo de por qué López Obrador no quiere que puedas pedir información a través del INAI. No quiere que sepas quiénes están detrás del privado por el que su gobierno se endeudó, no quiere que sepas quiénes se benefician, no quiere que sepas los detalles de esta ni de ninguna otra operación de su gobierno”, declaró.