Ancira no ha pagado por Agronitrogenados, señala AMLO sobre caso Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los argumentos del juez federal que suspendió el proceso penal por lavado de dinero contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no son exactos, debido a que el director de Altos Hornos, Alonso Ancira, aún no ha pagado su deuda.

“Todavía el señor Ancira no termina de pagar, debe más de 100 millones de dólares. Entonces no sé el juez de dónde sacó la información, pero bueno, se respeta la decisión del juez”, declaró este martes durante su conferencia den prensa matutina en Palacio Nacional.

Esto, después de que un impartidor de justicia suspendiera el proceso contra Lozoya por considerar que la reparación del daño, que se estima en más de 200 millones de dólares, ya había sido garantizada por el otro imputado en la causa penal de Agronitrogenados, el empresario Alonso Ancira.

Ante esto, AMLO detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación a la decisión del juez.

Asimismo, López Obrador aclaró que Lozoya solamente fue exonerado de uno de los delitos de los que es señalado y no del resto de las acusaciones. Asimismo, aseguró que respetará la decisión del juez.

“Tampoco es este de todas las acusaciones, es lo de la venta de la planta de fertilizantes”, apuntó.

A su vez, la FGR informó el domingo que impugnará la suspensión del proceso penal contra el exdirector de Pemex en el caso Agronitrogenados.

Lozoya, arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la Justicia mexicana, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados a Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y el segundo caso es por haber recibido presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior Gobierno de Peña Nieto, acusado de usar el dinero para aprobar la cuestionada reforma que abrió el sector energético a la inversión privada.

Por esta última acusación, en donde se le pide pagar una reparación del daño de 7.4 millones de dólares, permanecerá en prisión Lozoya, el exfuncionario detenido de mayor perfil de la presidencia de Enrique Peña Nieto.

