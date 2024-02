Anuncia Xóchitl Gálvez que recorrerá las 32 entidades del país pese a riesgos de seguridad

“Ya nos lo decía el Comando Norte en Estados Unidos, que hacen investigaciones muy serias sobre el tema de seguridad, que el 35 por ciento del territorio nacional está en manos de la delincuencia, así es que estos 50 focos rojos de los que habla la secretaria de Seguridad Pública en realidad deben de existir”, mencionó.

“No sé si sean más o menos, no tengo yo los detalles de la información, pero me preocupan mucho los candidatos a alcaldes, me preocupan mucho los candidatos a diputados locales y federales”, indicó.

Xóchitl mencionó que ella cuenta con un aparato de seguridad que le proporcionó el Gobierno Federal por la candidatura presidencial y lamentó que no pueda ser del mismo modo para todos los candidatos que saldrán a las calles.

La candidata recordó que en lo que va del actual proceso se han asesinado a 12 personas, por lo que solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las autoridades en materia de seguridad que tomen cartas en el asunto .