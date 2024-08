Arde la central atómica de Zaporiyia, Rusia y Ucrania se culpan del incendio

Agregó: “Actualmente, todos los seis bloques de potencia se encuentran en modo de parada en frío, no hay peligro de explosión de vapor y otras consecuencias. La radiación alrededor de la central nuclear y la ciudad de Energodar no supera la norma”.

EXTINGUEN INCENDIO EN CENTRAL NUCLEAR

El principal incendio de la central nuclear ucrania de Zaporiyia fue extinguido, informó la agencia estatal rusa de noticias TASS, citando a la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom.

La compañía ucrania de energía nuclear Energoatom publicó en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram que una de las torres de refrigeración y otros equipos resultaron dañados.

Además, citando a representantes locales del Ministerio de Emergencias ruso, TASS dijo que se trataba de una torre que no funcionaba.

OIEA descarta peligro nuclear pese al humo y las explosiones

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó que, a pesar de haber observado un denso humo negro y de darse múltiples explosiones en la ucraniana planta nuclear de Zaporiyia, bajo ocupación rusa, no existe peligro para la seguridad nuclear.

Un equipo del OIEA estacionado en la planta fue informado por las autoridades rusas que controlan la instalación sobre un “presunto ataque con drones”, que habría tenido como objetivo una de las dos torres de refrigeración de la central.

A pesar del incidente, “no se ha informado de ningún impacto en la seguridad nuclear”, señala un mensaje del OIEA en las redes sociales.

Conflicto en Kursk continúa

Salvo este incidente no hubo este fin de semana grandes modificaciones en la tónica de lo que está pasando en Kursk durante ya casi una semana. Queda claro que el conflicto armado entre Moscú y Kiev tiene ya un nuevo frente y, algo inconcebible hasta hace poco, ese escenario bélico está en el territorio internacionalmente reconocido de Rusia.

Tanto el sábado como el domingo anteriores, tanto los rusos, sin ser ese su propósito, como los ucranios, por el contrario interesados en que se sepa, confirmaron este domingo que los combates continúan por sexto día consecutivo.

El ministerio de Defensa ruso siguió reportando, como hace a diario, haber podido “frustrar el intento de avanzar” en tal o cual sitio de Kursk, cada vez más alejado de la frontera común, al tiempo que el presidente Zelensky continuó sin referirse explícitamente al lugar de la operación, barajando todo tipo de metáforas como que su ejército “da muestras de desplazar la guerra al suelo del enemigo” (el sábado) o distribuyendo una foto del comandante en jefe de su ejército, Oleksandr Syrskyi, viendo un mapa y con el escueto pie de “La operación continúa” (el domingo).

Ucrania cree que, de ese modo, no da motivos formales para que el Kremlin lo acuse de ser el segundo país desde la Segunda Guerra Mundial cuyas tropas invadieron el territorio ruso (la primera vez ocurrió en 1969 cuando soldados chinos intentaron ocupar la isla fronteriza de Damansky, Zhenbao para China).

Rusia, cuyo presidente Vladimir Putin calificó de “provocación de gran escala” lo que comenzó el 6 de agosto y, en esa lógica, debió de haber acabado al día siguiente, prefiere advertir a través de sus voceros que “la respuesta rusa será contundente y no se hará esperar”.

Los blogueros-Z, periodistas y analistas rusos que apoyan la “operación militar especial”, sostienen que la situación “no es crítica, pero sigue siendo complicada” y varios muestran preocupación por el hecho de que aún no han entrado todas las brigadas ucranias (cada una de 4 a 5 mil combatientes) que mantiene en la frontera.

Algunos responsabilizan al general Valeri Guerasimov, jefe del Estado Mayor del ejército y comandante en jefe de la campaña en Ucrania, de no tomar en cuenta las advertencias de la inteligencia rusa de que se estaba preparando el ataque ucranio y de no avisar al Kremlin, pero no queda claro si las filtraciones a los bloqueros-Z buscan exonerar a los responsables de obtener los secretos de los planes ucranios o son un intento de los adversarios de Guerasimov al interior de la dependencia castrense de atribuirle una pifia más.

No obstante, llamó la atención que Putin no le haya encargado a Guerasimov coordinar el “régimen de operación antiterrorista” en Kursk, Belgorod y Briansk, regiones colindantes con Ucrania, sino que formalmente impuso la medida el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, que encabeza Aleksandr Bortnikov, director del FSB (siglas en ruso del Servicio Federal de Seguridad).

Este régimen permite reforzar la protección de instalaciones clave como la central atómica de Kursk, restringir los movimientos de la población, confiscar vehículos e intervenir llamadas telefónicas, entre otros recursos para “garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener el orden público” ante lo que llamó “intento sin precedentes de desestabilizar la situación en varias regiones” de Rusia por parte de los “servicios de espionaje ucranios”.

Continuó el éxodo de la población civil en las regiones rusas fronterizas con Ucrania, pero sobre todo en Kursk. A las 76 mil personas, reconocidas el sábado por las autoridades rusas como evacuadas de Kursk en autobuses proporcionados por los municipios y en automóviles por su cuenta, se sumaron este domingo 8 mil 500 habitantes que tuvieron que abandonar sus hogares en la zona de combates.

