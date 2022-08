Armas nucleares, objetivo del FBI al catear casa de Donald Trump

El cateo en la casa del ex presidente Donald Trump tenía, entre sus finalidades, encontrar documentos clasificados sobre armas nucleares, apenas el pasado lunes 8 de agosto, cuando el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ingresó a su residencia en Mar-A-Lago.

Estas declaraciones fueron rescatadas en un reportaje publicado por The Washington Post, donde diversos testigos, bajo condición de anonimato, confiaron al medio qué tipo de artefactos buscaba el FBI en el cateo del domicilio de Trump.

Anuncio

No obstante, no revelaron si dichos documentos fueron o no recopilados, mientras, un portavoz del expresidente estadounidense, el Departamento de Justicia y el mismo FBI se negaron a comentar al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: FBI se lleva una docena de cajas tras la redada en la mansión de Trump Mar-a-Lago

Ante ello, expertos señalan que todo material sobre armas nucleares en Estados Unidos es tratado con tal delicadeza, generalmente llegando a ser restringida su publicación. “Otros países podrían ver la exposición de estos secretos como una amenaza”, afirman.

Anuncio

Entre ellos, David Laufman, exjefe de la sección de contrainteligencia del Departamento de Justicia, asevera que “si el FBI y el Departamento de Justicia creyeran que todavía hay materiales de alto secreto en Mar-A-Lago, se prestaría a una mayor motivación incendiara para recuperarlo, tan pronto como sea posible”.

Además, el medio reiteró que diversos ex funcionarios han sido testigos de como gran cantidad de información calsificada “terminaba en manos de personal sin autorización para leerla”.

Pese a este cateo ser criticado por Donald Trump y sus aliados, se niegan a publicar una copia de la orden, incluso luego de señalar el registro como ilegal y políticamente motivado.

Anuncio