‘Arrogantes y prepotentes’: AMLO se lanza contra Austria por ‘apropiarse’ del penacho de Moctezuma

“Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con este presidente, porque me comenta que él no tenía mucho conocimiento pero que estaba rodeado de hombres y una señora que se sienten los dueños del penacho...y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no. y muy penosamente porque con un gesto de amabilidad el presidente estaba leyendo la carta que le envié y termino de leer la carta y dijo que era por lo del penacho y volteó a ver a la supuesta dueña del penacho -quienes hicieron una negativa con la cabeza- y Beatriz se despidió y ya no hubo más conversación...porque hubo esa negativa”, recordó.