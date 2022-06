Asegura Ken Salazar que ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas no daña relación de México-EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras calificar la reciente Cumbre de la Américas de muy exitosa e histórica, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que las relaciones entre México y Estados Unidos no se verán afectadas por la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la reunión hemisférica.

“¿Que si va a afectar el negocio entre México y los Estados Unidos porque no fue el Presidente allá? No, no va a afectar nada. Miren, México estaba ahí presente, en muchos lugares”, subrayó.

En conferencia de prensa en la residencia de la embajada estadunidense en la Ciudad de México, el diplomático afirmó que la relación entre ambos países es para siempre y “va a sobrevivir las políticas del día y a los que están en posiciones de poder ahora. Las economías están enlazadas, eso va a seguir”.