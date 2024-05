Asegura Xóchitl Gálvez que ganará pese a tercer lugar en simulacro electoral

En este encuentro la candidata también respondió a los señalamientos del dirigente nacional de Morena, a quien dijo que no decidirá si los gastos de la concentración ciudadana del próximo día 19 en el Zócalo de la Ciudad de México serán contabilizados como gastos de campaña.

“Digo, habrá que ver quién participó. Digo, nuevamente, pues yo no conozco el ejercicio” , añadió la abanderada de la alianza PAN, PRI y PRD en una entrevista en el Papalote Museo del Niño.

“Eso no lo decide Mario Delgado, Mario Delgado manda en su partido; quien lo decide es el INE y yo voy a hacer lo que el INE me diga”, mencionó la abanderada de la alianza opositora.

Gálvez Ruiz reiteró que a sus actos de campaña “no llegan acarreados” a diferencia de sus rivales, aunque no hizo referencia a algún candidato en específico.

“A ellos se les complican sus eventos porque traen muchos camiones de todos lados y les cuestan millones, pero aquí la mayoría de la gente llega caminando, llega en su propio vehículo, así es que el gasto será el templete”, mencionó.

“Eso no lo sé, eso no lo sé todavía... Todavía no tengo una propuesta, tengo una invitación de ir, eso es lo que yo tengo en este momento”, dijo al ser cuestionada sobre si tendrá una intervención en la concentración en el Zócalo de la CDMX.