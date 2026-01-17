Aseguran en el AICM paquete millonario de fentanilo procedente de Hong Kong

Noticias
/ 17 enero 2026
    Aseguran en el AICM paquete millonario de fentanilo procedente de Hong Kong
    El paquete fue canalizado al laboratorio central de Aduanas para verificar el peso y el tipo de narcótico asegurado. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Drogas

CDMX

AICM

Un envío declarado como productos de belleza activó la revisión en la aduana del aeropuerto capitalino, tras una alerta de rayos X y un binomio canino

CDMX.- Autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un paquete con aproximadamente un kilo de fentanilo, con un valor estimado de 20 millones de dólares, informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el reporte, el hallazgo ocurrió como parte de labores de inteligencia y vigilancia de mercancías de importación. En esa revisión se detectó un paquete declarado como cosméticos, proveniente de Hong Kong.

TE PUEDE INTERESAR: Se incendia tráiler que transportaba arroz, en Nuevo León

El Gabinete de Seguridad indicó que el envío fue sometido a inspección con equipos de rayos X y con apoyo del ejemplar canino “Néstor”, adscrito al área de Centros Tácticos de la Aduana, lo que arrojó una alerta a posible droga.

Tras una revisión minuciosa, los agentes localizaron una bolsa de plástico sellada herméticamente con polvo color blanco, con un peso aproximado de un kilo. El material fue sometido a un análisis de identificación infrarroja y el resultado fue positivo a clorhidrato de fentanilo.

TE PUEDE INTERESAR: Con reducción de plurinominales, volveríamos a los 70’s dice Lorenzo Córdova

En el mismo informe, las autoridades recordaron que el fentanilo es un opioide sintético de alta potencia, utilizado legalmente en medicina para tratar dolor intenso. Señalaron que puede ser de 50 a 100 veces más potente que la morfina y que cantidades mínimas pueden provocar sobredosis por depresión respiratoria.

El Gabinete de Seguridad detalló que, con este aseguramiento, se evitó la producción de aproximadamente de un millón 40 mil dosis de la sustancia, con un valor estimado de 20 millones de dólares.

El paquete fue canalizado al laboratorio central de Aduanas para verificar el peso y el tipo de narcótico asegurado. Asimismo, se dio parte a las autoridades ministeriales para el seguimiento de las investigaciones. Con información de El Universal

